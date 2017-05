Kina åbner marked for amerikansk oksekød og naturgas

Kina har indgået en aftale med USA om at åbne for import af amerikansk oksekød, naturgas og finansielle serviceydelser.

Her annoncerede de to ledere en 100 dages handlingsplan for økonomisk samarbejde. Den skal styrke amerikansk eksport og mindske USA's handelsunderskud med Kina.

- Vi har gjort fantastiske fremskridt i vores forhold til Kina, hed det i en erklæring fra Trump efter mødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den venlige tone fra den amerikanske præsident står i kontrast til de fordømmelser, som han fremsatte om Kina under valgkampen.

Her anklagede han blandt andet kineserne for at "voldtage" den amerikanske økonomi.

Importaftalen er det første håndgribelige resultat af de forhandlinger, der begyndte mellem verdens to største økonomier for cirka en måned siden.

Landene har ifølge Reuters aftalt, at Kina vil tillade import af amerikansk oksekød fra senest 16. juli.

Samtidig vil USA tillade kogt kinesisk fjerkræ på det amerikanske marked.

- Dette vil helt sikkert hjælpe os med at nedbringe underskuddet. Vent og se, siger den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross.

Kina ophævede sit langvarige importforbud mod amerikansk oksekød sidste år. Forbuddet blev indført i 2003 på grund af et tilfælde af kogalskab i delstaten Washington.

På mødet i Florida i april blev USA og Kina også enige om at samarbejde om et forsøg på at begrænse Nordkoreas atomvåbenprogram.

Kina har længe været Nordkoreas vigtigste allierede, og Trump har flere gange kritiseret kineserne for ikke at lægge pres på Nordkorea for at få landet til at ændre adfærd.