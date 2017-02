Omstridte øer i Det Sydkinesiske Hav - heriblandt en række kunstige småøer, som Kina har ladet konstruere på rev og klipper - har skabt stærke spændinger mellem kineserne og USA - og mellem Kina og nabolandene. Kinas udenrigsminister siger nu, at det er er vigtigt at give diplomatiet mere plads, og at alle ville tabe på en åben konflikt.

Kina: Ingen vinder på konflikt mellem Kina og USA

Denne politik indebærer, at der i princippet kun findes et Kina, som omfatter Taiwan - uanset at Taiwan i praksis har fuldt selvstyre.

Kina har svaret igen med en erklæring om, at landet ikke vil acceptere, at USA bryder med den gældende praksis om, at der kun er et Kina.

Under et besøg i Australien nedtoner den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, risikoen for en reel konflikt mellem de to lande:

- Enhver nøgtern politiker kan indse, at der ikke kan være en konflikt mellem Kina og USA. Begge ville tabe, siger Wang Yi.

Trods modstand fra en håndfuld lande i området gør Kina krav på store dele af Det Sydkinesiske Hav. Heriblandt en række kunstige småøer, som Kina har ladet konstruere på rev og klipper.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, sagde i januar - inden han formelt var blevet indsat i sit embede - at Kina burde nægtes adgang til øerne.

Kinesiske statsmedier skrev efter Tillersons bemærkninger, at USA ville blive nødt til at gå i krig for at forhindre Kina adgang til øerne, hvor der er bygget landingsbaner til militærfly og opsat våbensystemer.

Wang siger, at det amerikansk-kinesiske forhold har været gennem "alle mulige former for vanskelige faser", og han henviser til, at han ligesom den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, mener, at det er er vigtigt at give diplomatiet mere plads.

Mattis sagde under et nyligt besøg i Japan, at Kina undergravet nabolandenes tillid ved at bygge militære fæstninger på de omstridte øer, men han tilføjede, at problemerne må løses gennem forhandlinger, forlig og voldgiftskendelser.

Den australske udenrigsminister, Julie Bishop, siger efter møder med Wang, at Kina er opsat på at arbejde tæt sammen med Trump-administrationen.

- De ønsker en æra med samarbejde og de ser mange muligheder for udviklede og dybere relationer, siger hun.