Kim Jong-un ser stort på Sikkerhedsrådets missilkritik

Han siger, at den seneste raket, der blev sendt over Japan tirsdag, kun er en "forsmag".

Tirsdagens affyringer var ifølge lederen også en løftet pegefinger over for øen Guam.

Guam huser blandt andet USA's militære base Anderson Air Force Base.

Udtalelserne kommer, kun få timer efter at FN's Sikkerhedsråd trådte sammen for at fordømme Nordkoreas missilaffyring.

Her blev rådets medlemmer enige om at udtale, at man er klar til en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på konflikten.

Rådet opfordrede i samme åndedrag på det kraftigste til, at de seneste FN-sanktioner mod Nordkorea bliver håndhævet.

Sanktionerne indeholder blandt andet et forbud mod at importere varer som kul, jern, bly og fisk og skaldyr.

Tilsammen udgør den slags varer mere end én milliard dollar af Nordkoreas eksport, der samlet set kun var på tre milliarder dollar sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Nordkoreas seneste prøveaffyring af en langtrækkende raket fandt sted natten til tirsdag.

Missilet fløj ifølge Sydkorea 2700 kilometer i en højde på 550 kilometer. Til sidst brækkede det i tre dele og styrtede i havet ud for Japans nordligste ø, Hokkaido.

USA har gennem både forsvarsminister James Mattis og præsident Donald Trump flere gange understreget, at stormagten er klar til at gribe til våben over for Nordkorea.

Den hårde retorik har udløst bekymringer for, at ordkrigen vil udvikle sig til en væbnet konflikt.