Kim Jong-nam levede uden livvagter i asiatisk kasinoby

Selv om han tilsyneladende frygtede for sit liv, levede Kim Jong-nam et liv uden de store sikkerhedsforanstaltninger.

- Jeg så ham ofte alene. Han så aldrig ud til at have livvagter, siger en kilde, der ikke ønsker sit navn offentliggjort.

- Han virkede ikke nervøs overhovedet, lyder det.

Kim Jong-nam var dog i fare. Mandag blev han udsat for et snigmord, mens han ventede på at komme med et fly fra den internationale lufthavn i Kuala Lumpur til Macau.

Men ifølge kilder i Macau var tilværelsen altså generelt rolig for den prominente nordkoreaner.

Han blev ofte set i afslappet tøj, med jeans, sandaler og en Louis Vuitton taske over skulderen.

Han blev sidst set af en kilde i januar, hvor han sad alene på et Four Seasons Hotel i byen, spiste kage og drak en drik i hotellets café.

Ifølge den sydkoreanske efterretningstjeneste levede Kim Jong-nam i byen, fordi den er en del af Kina, og han her var under beskyttelse af de kinesiske myndigheder.

Byen er en tidligere portugisisk koloni, der ligger en times sejlads med hurtigbåde fra Hongkong. Men den er også kendt som Asiens Las Vegas på grund af sine mange kasinoer.

Kim Jong-nam var tidligere blandt de mægtigste i Nordkorea, hvor han som den ældste søn var udset til at tage over efter Nordkoreas tidligere leder Kim Jong-il.

Han faldt dog angiveligt i unåde, efter han i 2001 forsøgte at rejse ind i Japan på et forfalsket pas.

Han forklarede dengang, at han ønskede at besøge Disneyland i Tokyo. Men det faldt ikke i god jord hjemme i Pyongyang, og i stedet endte hans halvbror Kim Jong-un med at overtage magten, da faren døde i 2011.

Sydkoreas efterretningstjeneste, NIS, oplyste onsdag ifølge BBC på et lukket møde med parlamentsmedlemmer, at Nordkorea i fem år har forsøgt at dræbe Kim Jong-nam.