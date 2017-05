Kilder: Advokater i Det Hvide Hus kigger på rigsretssag

Det sker i et forsøg på at forberede sig på det, som embedsmænd stadig mener er en mulighed - nemlig at Donald Trump skal afværge et forsøg på at få ham fjernet fra præsidentposten.

Advokater i Det Hvide Hus er begyndt at undersøge procedurerne for en rigsretssag nærmere.

Det oplyser to unavngivne kilder, der er blevet informeret om sagen, ifølge CNN.

Kilderne fortæller videre, at advokater i løbet af den seneste uge har konsulteret eksperter i straffeforfølgelse. De er også begyndt at indsamle oplysninger om proceduren for en rigsretssag.

Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn blev fyret i februar allerede efter tre uger på posten.

Fyringen skete, da det kom frem, at han havde løjet om, at han havde haft adskillige samtaler med den russiske ambassadør i USA om de amerikanske sanktioner mod Rusland.

Ifølge lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet Niels Bjerre-Poulsen er det farligste for Trump mistanken om quid pro quo (noget for noget, red.).

- Hvis man kan påvise, at der har været et samarbejde, så russerne ventede, at en Trump-regering ville sløjfe sanktioner, så begynder vi at nærme os kriminelle ting, hvor der kan blive tale om en rigsretssag, har han tidligere forklaret over for Ritzau.