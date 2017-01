Kilde til NBC: Trump udpeger sin svigersøn til rådgiver

En anden mulig udfordring er Kushners rolle som chef for selskabet Kushner Companies, som er et milliardforetagende, der står bag store boligprojekter.

En centralt placeret kilde på Trumps hold hævder dog over for tv-kanalen, at Trump skulle have besluttet sig.

Svigersønnens advokat siger, at de har drøftet sagen med regeringens etikudvalg.

- Hr. Kushner er forpligtet til at leve op til statens etiske love. Vi har rådført os med regeringens etikudvalg omkring de beslutninger, han vil tage, siger svigersønnens advokat til NBC.

Kushner er gift med Trumps datter Ivanka. Han har været del af inderkredsen under Trumps arbejde med at sammensætte et politisk hold.

Både Trump og Kushner står begge på bar bund, hvad angår politisk erfaring.