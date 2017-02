Kilde: Trump vil øge USA's forsvarsbudget med ti procent

Det skal blandt andet ske ved at spare på internationale opgaver og andre former for ikkemilitære udgifter. Det vil især gå ud over amerikansk bistand til andre lande.

USA's indsats mod miljøskader og global opvarmning er også blandt de områder, der ventes at få med øksen. Det vil blandt andet gå ud over miljøagenturet EPA.

- De fleste føderale ministerier vil som følge af det mærke en reduktion, siger embedsmanden.

USA har i forvejen et forsvarsbudget, der er flere gange større end alle de øvrige stormagters.

Hvis Trumps forslag om at øge militærbudgettet med 378 milliarder kroner vedtages af Kongressen, vil det svare til en forøgelse på ti procent. Det siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Andre kilder siger til amerikanske medier, at forøgelsen svarer til mere end ni procent.

Trump ventes at præsentere sit forslag, når han tirsdag taler til medlemmerne i Kongressen.

Trump selv erklærede tidligere på dagen, at hans budgetforslag vil "følge op på mit løfte om at gøre USA stor igen".

- Det vil indeholde en historisk forøgelse i forsvarsudgifterne, konstaterede han i en tale til guvernører.

Det er Kongressen, som bestemmer, om udgifterne til forsvaret skal øges drastisk. Republikanerne, der har flertal i begge Kongressens kamre, vil være venligt stemt over for at øge forsvarsbevillingerne.

Men kritikere påpeger, at det ikke giver mening at styrke et i forvejen stærkt militær, for USA's sikkerhed trues ikke af andre lande.

En embedsmand, der er bekendt med nogle af detaljerne i forslaget, fortæller nyhedsbureauet Reuters, at de ekstra penge skal gå til at bygge nye skibe, kampfly og til en mere robust tilstedeværelse i Hormuzstrædet ved Den Persiske Bugt og Det Sydkinesiske Hav.

Trumps endelige budgetforslag ventes at blive fremlagt midt i marts, skriver BBC.