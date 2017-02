EU's svindelkontor mistænker blandt andet Marine Le Pen for at have brugt penge fra EU-Parlamentet til at betale sin livvagt Thierry Legier (t.v.). (Arkivfoto)

Kilde: Le Pens stabschef sigtet i EU-svindelsag

EU's svindelkontor, Olaf, mistænker Le Pen for at have brugt penge fra EU-Parlamentet til at betale sin livvagt. Han skulle have fået en løn svarende til 309.000 kroner for tre måneders arbejde.

Ifølge EU's svindelkontor har Le Pen hævdet, at livvagten var hendes parlamentariske assistent, skriver France24.

Den franske præsidentkandidat beskyldes for at have indgået en lignende kontrakt for en anden assistent, der arbejdede på Le Pens kontor i Frankrig.

Denne assistent har over en periode på fem år fået udbetalt et beløb, der svarer til knap 2,2 millioner kroner.

Olaf mener, at de to assistenter var ansat i Le Pens parti. EU-reglerne fastslår, at de EU-midler, europaparlamentarikerne har adgang til, kun må bruges til at aflønne medarbejdere, der er ansat i parlamentet i Bruxelles.