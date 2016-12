Kerry vil vise vej mod fred efter FN-lussing til Israel

USA's udenrigsminister afviser, at FN-resolution var brygget i USA. Han vil udtale sig om fredsproces onsdag.

Nu vil den amerikanske udenrigsminister, John Kerry, følge op med et bud på, hvordan man kommer videre i den kuldsejlede fredsproces mellem israelere og palæstinensere.

Barack Obamas regering er kommet i modvind på hjemmefronten og i det allierede Israel, efter at USA lillejuleaften undlod at stoppe en FN-resolution med veto.

Kerry-talsmand Mark Toner siger, at ministeren onsdag vil løfte sløret for, hvordan han ser vejen frem.

Toner afviser beskyldninger om, at Obamas regering forsøgte at få en resolution vedtaget i FN's Sikkerhedsråd.

Resolution 2334 kræver et stop for Israels bosættelser på det besatte Vestbredden.

USA undlod at stemme. De øvrige 14 medlemmer af rådet stemte for, og dermed blev den vedtaget. USA har traditionelt støttet Israel i Sikkerhedsrådet, og dermed var afstemningen historisk.

- Intet var forberedt på forhånd. Dette var ikke orkestreret af USA, siger Toner.

Talsmanden forsvarer beslutningen om ikke at stemme. Han siger, at regeringen ville "sende et klart signal om dens bekymringer om bosættelserne".

- Vi har intet ønske om at skabe en diplomatisk storm med dette, siger Mark Toner.

Israel slog straks efter afstemningen i Sikkerhedsrådet fast, at man ikke vil rette sig efter den.

Landets regering har indledt et verbalt hævntogt mod de lande, som var med til at få Sikkerhedsrådet til at fordømme israelernes bosættelsespolitik.

Israels udenrigsministerium indkaldte søndag ambassadører fra de lande, som stemte for resolutionen, og som har en ambassadør i landet.

Samtidig har premierminister Benjamin Netanyahu indkaldt et møde i det israelske sikkerhedskabinet for at drøfte Israels bevillinger til FN og til verdensorganisationens nødhjælpsgrupper.

Onsdag vil byrådet i Jerusalem tage stilling til opførelsen af flere bosætterboliger.