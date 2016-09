Kerry og Lavrov køber pizza og vodka til utålmodig presse

Pizza, som USA's udenrigsminister, John Kerry, vel at mærke havde bestilt til den russiske delegation som undskyldning for at have trukket de i forvejen lange forhandlinger ud.

- Det er en gave fra den amerikanske delegation, sagde Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters til pressen på Hotel Wilson i Genève.

Forhandlingerne havde på det tidspunkt varet i næsten 12 timer, men der gik ikke lang tid, før Lavrov igen dukkede op. Denne gang med to flasker russisk vodka.

- Pizzaen var fra den amerikanske delegation. Det her er fra den russiske delegation, lød det denne gang.

Forhandlingerne, der mundede ud i et udkast til en fredsaftale mellem de stridende parter i Syrien, trak blandt andet ud, fordi den amerikanske delegation i Genève havde brug for at afstemme dele af indholdet med Washington.