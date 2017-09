Kenyas præsident advarer domstole efter annulleret valg

- Vi har et problem med retsvæsnet, som vi vil vende tilbage til, sagde præsidenten lørdag under et møde med guvernører og andre regionale folkevalgte.

Kenyas retsvæsen udgør et "problem", siger landets præsident, Uhuru Kenyatta, i en kritik, dagen efter at den kenyanske højesteret annullerede præsidentvalget.

- Kenya er det eneste land i verden, hvor seks dommere beslutter, at de har magt over 15 millioner mennesker, der gik ud for at stemme, lød det fra Kenyatta.

Fredag besluttede Kenyas højesteret, at præsidentvalget, hvor Kenyatta blev genvalgt, skal gå om inden for to måneder.

Domstolen har kendt præsidentvalget den 8. august ugyldigt på grund af valgsvindel.

Men dommerne "betragter andre mennesker som dumme", siger præsidenten under lørdagens møde i hovedstaden, Nairobi.

Ved det præsidentvalg, der nu er annulleret, fik Kenyatta 54 procent af stemmerne, mens den 72-årige veteranpolitiker Raila Odinga fra oppositionen fik 44,7 procents opbakning.

Højesterets afgørelse, som blev meddelt på det nationale tv og har overrasket nationen, betyder, at der skal holdes et nyt valg inden for 60 dage.

- Vi vil vise jer i løbet af de 60 dage, at folkets vilje ikke kan omstødes, siger Kenyatta lørdag.

- Vi vil vende tilbage til dette spørgsmål. Og fremadrettet må vi fikse det, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Fredag meddelte præsidenten, at han er uenig i højesterettens afgørelse, men at han accepterer den.

Han betegnede dog også dommerne som "skurke" fredag, skriver AP.