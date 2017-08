Kenyas oppositionsleder vil have retssag om valgsvindel

Kenyas oppositionsleder Raila Odinga siger, at han vil gå til domstolene med sin påstand om, at der blev svindlet med valgresultatet til fordel for den siddende præsident, Uhuru Kenyatta, som vandt endnu en valgperiode.

Odinga har tidligere afvist, at han ville indlede en retssag, og han har understreget, at han ønsker fredelige protester.

- Vi har nu besluttet at gå til højesteret og gøre det klart for verden, at dette land har en computerskabt ledelse, siger han til journalister.

Oppositionslederen gentager sin appel om fredelige protester. Han minder om, at forfatningen tillader demonstrationer, strejker og civil lydighedsnægtelse.

- Vi vil tale for fred. Vi vil udnytte vores ret til at samles og protestere. Vi vil slå på tromme og gøre alt, hvad der er fredeligt for at skabe opmærksomhed omkring den store uretfærdighed, der skete ved valget. Vi vil kræve, at det bliver rettet op, siger han.

Myndighederne har slået hårdt ned på de protester, som brød ud efter oppositionen påstod, at der blev svindlet med valgresultatet.

I alt er mindst 17 blevet dræbt under voldelige sammenstød efter valget. Røde Kors siger, at det har behandlet 177 sårede. En del af voldsofrene er børn.

Overordnet har der dog været relativt stille i Kenya, hvor der i forbindelse med et valg i 2007 udbrød meget voldsomme uroligheder. Dengang blev over 1000 dræbt, og en halv million mennesker måtte flygte fra deres hjem.

Politik i Kenya er primært opdelt efter etniske grupper. Odinga bakkes op af Luo-stammen og dens allierede. Og Kenyatta nyder opbakning fra landets største etniske gruppe, Kikuyu.