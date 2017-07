Kendt tv-vært dropper Republikanerne i protest mod Trump

Joe Scarborough er en arg modstander af USA's republikanske præsident, Donald Trump.

I et interview med vært Stephen Colbert under tv-programmet "Late Show" siger Scarborough, at han "bliver nødt til at blive uafhængig".

- Jeg er republikaner, men jeg kan ikke være medlem af Republikanerne længere, siger Joe Scarborough.

Den populære tv-vært siger også, at han finder det "totalt uforklarligt", at så mange republikanere kigger den anden vej, når Donald Trump "gør eller siger noget, der er stik imod partiets kerneværdier".

Han var i studiet som gæst med sin medvært på "Morning Joe", Mika Brzezinski, der også er hans forlovede.

De to blev for nylig angrebet af Donald Trump på det sociale medie Twitter, efter at de havde ytret sig negativt om præsidenten.

Trump påstod, at Scarborough og Brzezinski havde plaget ham om at deltage i deres program omkring nytår.

- Hun blødte slemt fra et ansigtsløft. Jeg sagde nej, skrev præsidenten på Twitter.

Scarborough blev som kandidat i den amerikanske delstat Florida valgt fire gange i træk til Kongressen i Washington D.C., hvor han blev en profil hos Republikanerne. Han blev første gang valgt ind i 1994.

Scarborough blev i 2011 udnævnt som en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden af Time Magazine.