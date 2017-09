Katastrofechef: Hvert fjerde hus i Florida Keys er ødelagt

- Nogle af de første vurderinger er - og det er derfor, vi bad folk om at lade sig evakuere, mest på grund af oversvømmelser - at 25 procent af husene i Keys er ødelagt og 60 procent er beskadiget, siger Fema-direktøren.

Florida Keys var det første sted, Irma gik i land i USA som en orkan i kategori 4, og byen blev ramt meget hårdt af det voldsomme uvejr, tilføjer han.

- Stort set hvert eneste hus i Keys er blevet berørt på en eller anden måde, siger Brock Long på en pressekonference tirsdag.

Indbyggerne i området er langsomt begyndt at vende tilbage til deres hjem for at se skaderne an.

De fleste af de lavtliggende øer er dog fortsat afspærret for trafik.

Florida Keys kan nås fra fastlandet via broer, og de har tilsyneladende overlevet stormen, siger guvernør Rick Scott.

Han tilføjer, at myndighederne stadig skal bruge tid på at undersøge de i alt 42 broer, der binder øerne sammen, for eventuelle skader.

Efter at orkanen Irma havde ramt Florida Keys, bevægede den sig ud over vandet igen, hvor den jævnede store dele af øen Saint Martin med jorden.

Det voldsomme uvejr og de efterfølgende oversvømmelser har kostet mindst 48 mennesker livet, heraf 11 i USA.