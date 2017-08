Katastrofechef: Det kan tage orkanofre år at komme på fode

- Dette vil blive en uhørt lang og frustrerende hændelse for staten Texas, siger Brock Long, der er chef for USA's katastrofeberedskab, Fema, til tv-stationen MSNBC.

Det kan tage flere år for de områder i Texas, der er ramt af orkanen Harvey, at komme på fode igen.

- Det vil tage år at komme på fode efter denne katastrofe, understreger Long.

Myndighederne er stadig i gang med at danne sig et overblik over de skader, uvejret har forårsaget.

Flere steder er huse og virksomheder smadret af de kraftige vinde, der hamrede løs på området nord for Corpus Christi i Texas. Her gik stormen i land med en fart på op mod 209 kilometer i timen.

Oprindelig var Harvey en orkan i kategori 4, men i løbet af natten løjede den af og var lørdag eftermiddag en tropisk storm i kategori 1.

Men der er stadig risiko for meget alvorlige oversvømmelser, selv om orkanen nu er blevet til en storm, advarer meteorologer.

Stormen har udløst "ekstremt alvorlige oversvømmelser", lyder det i en meddelelse fra det nationale orkancenter, NHC.

Harvey ventes ikke at bevæge sig meget i de kommende dage, og det betyder, at der i nogle områder kan falde over én meter regn.

- Nedbør i den mængde vil forårsage katastrofale og livstruende oversvømmelser, advarer NHC.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, oplyser på en pressekonference lørdag klokken 20 dansk tid, at han nu har udvidet antallet af amter, hvor der er erklæret katastrofetilstand, fra 30 til 50.

Abbott tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er oplysninger om omkomne som følge af uvejret.