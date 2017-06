Katastrofebrand i London har fået politiske følger

Den ledende kommunaldirektør i London-bydelene Kensington og Chelsea er blevet tvunget til at gå af efter dødsbranden i et højhus og den efterfølgende "kaotiske" redningsindsats. Det skriver avisen Mail Online.

Kommunaldirektør Nicholas Holgate blev reelt tvunget til at gå, efter at politiske ledere udtalte, at det ville være "distraherende", hvis han blev i sit job.

Det sker, efter det er blevet afsløret, at beboere i højhuset inden dødsbranden gentagne gange havde advaret om, at der var stor brandfare på stedet.

Mindst 79 mennesker mistede livet i branden i Grenfell-højhuset den 14. juni.

Over 600 mennesker er blevet hjemløse. Både brandfolk og redningsmandskab er blevet kritiseret for en "kaotisk" indsats af højhusets beboere.

I oppositionen har sagen vakt harme. Jeremy Corbyn, lederen af arbejderpartiet Labour, har på baggrund af branden spurgt til en lang række offentlige instansers rolle og ansvar i sagen, hvor krav til tilsyn og byggeri er blevet ignoreret.

Nogle iagttagere mener, at branden kan få en række politiske følger og har påpeget, at Katrina-orkankatastrofen i New Orleans i USA i 2005 rystede tilliden til de lokale myndigheder og til den daværende præsident George W. Bushs administration.

I London er det dog ikke premierminister Theresa Mays konservative regering, som har det politiske ansvar.

Grenfell-højhuset ejes ifølge den amerikanske tv-station CNN af en almennyttig lejerorganisation. Den styres af professionelle leder og overvåges af lejere og lokalpolitikere.

Den centrale regering har traditionelt været dårlig til at klare opgaver med vedligeholdelse og sikkerhed, så en række regeringer - både konservative regeringer og Labour-regeringer har bidraget til en decentralisering af ansvaret.