Kaotiske scener i Sydafrikas parlament under Zuma-tale

- Vi har været tålmodige med jer, og vi har forsøgt at give jer en chance til at tale her. Men den er blevet misbrugt, sagde parlamentsformanden, Baleka Mbete, til partiets medlemmer, inden de blev smidt ud.

Zuma, som havde fået sat over 400 soldater ind for at opretholde ro og orden, virkede uberørt af uroen og volden.

Lederen af De Økonomiske Frihedskæmpere, Julius Malema, havde forinden kaldt præsidenten for et "uforbederligt menneske, der er rådden til kernen".

Zuma og andre ledere af ANC er belastet af anklager om korruption.

Zuma, som kom til magten i 2009, har dog fortsat massiv støtte ned gennem ANC's rækker.

Sydafrikas største oppositionsparti anmeldte sidste år Zuma til myndighederne for korruption.

Anmeldelsen kom, efter at et antikorruptionsorgan har udsendt en rapport med en liste over en række beskyldninger, som er blevet fremsat mod regeringen.

Zuma er blevet beskyldt for at have ladet sig påvirke politisk af den stenrige indiske Gupta-familie. Præsidenten er beskyldt for at have ladet familien udpege flere ministre i Sydafrikas regering.

Også nogle af Sydafrikas indflydelsesrige fagforeninger, erhvervsledere og endda højtstående medlemmer af Zumas eget ANC-parti har krævet hans afgang.

Sydafrika kæmper med en dyb økonomisk krise, høj arbejdsløshed og jævnlige voldelige sammenstød og protestaktioner.

ANC kom til magten i 1994 under Nelson Mandela og efter apartheid. Men i august sidste år fik ANC det værste valg nogensinde.

- Vi har accepteret, at vi har begået fejltagelser, sagde Zuma, som i sin tale om nationens tilstand nævnte fælles fjender for alle sydafrikanere: Arbejdsløshed, fattigdom og ulighed.