Kaos på tempelbjerget i Jerusalem - over 100 er kvæstet

Urolighederne brød ud, kort efter at flere tusinde troende var strømmet ind på Haram al-Sharif, der blandt jøder kendes som Tempelbjerget. Det var første gang i to uger, at de kunne bevæge sig frit ind på pladsen.

Den palæstinensiske hjælpeorganisation Røde Halvmåne oplyser torsdag aften, at mindst 100 palæstinensere og israelske politifolk er kvæstet inde på den hellige høj.

- Vi vil ofre os selv for al-Aqsa råbte folk, mens de maste for at komme ind.

Der udspillede sig kaotiske scener, hvor politiet måtte bruge chokgranater for at kontrollere folkemængden.

Sammenstødene kommer, efter at Israel i løbet af natten til torsdag fjernede en række afspærringer og sikkerhedstiltag. Blandt andet metaldetektorer, som har ophidset mange palæstinensere.

Der er også fjernet overvågningskameraer, som var opsat i sidste uge.

Afspærringen har i to uger ført til sammenstød. Den blev sat op, efter at to israelske politifolk blev dræbt ved Tempelbjerget 14. juli.

Mange palæstinensere havde i stedet valgt at bede uden for det hellige område i Jerusalems gamle bydel.

Den omstridte høj er hellig for både muslimer og jøder. Her ligger de to moskéer al-Aqsa og Klippemoskeen. Al-Aqsa regnes som et af islams allerhelligste steder.

Men på højen lå der indtil år 70 jødernes store tempel. Det blev styrtet i grus af romerne og førte til den mange århundreder lange jødiske flugt.

Under Seksdageskrigen i 1967 erobrede Israel hele Jerusalem og Vestbredden. Den ene massive væg fra det gamle tempel blev blotlagt. Den er kendt som Grædemuren og er troende jøders vigtigste samlingssted.

