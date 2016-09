Kansler: Café i Wien betaler mere i skat end Starbucks

- Hver eneste café i Wien og hver eneste pølsevogn betaler mere skat i Østrig end et multinationalt selskab, siger Kern i interviewet, som blev bragt i avisen Der Standard.

- Det gælder Starbucks, Amazon og andre selskaber, siger han og roser EU-Kommissionen for dens afgørelse i denne uge om, at it-giganten Apple skal tilbagebetale 13 milliarder euro (97 milliarder kroner) i skat til den irske stat.

Det var EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som tidligere på ugen meddelte, at EU-Kommissionen kræver, at Apple efterbetaler de 97 milliarder kroner.

Hun lod forstå, at Apple med Irlands billigelse har betalt nærmest nul kroner i skat i flere perioder, selv om selskabet har tjent hundredvis af milliarder kroner på sine europæiske kunder.

Selv om den irske regering benægter det, så er Irland under alvorlig mistanke for at have lavet en aftale med Apple og også andre multinationale it-selskaber om en beskatning, der kun er en brøkdel af de 12,5 procent, som er den officielle selskabsskat i Irland.

Kern kritiserer EU-lande, som har meget lave selskabsskatter, og som dermed har tiltrukket multinationale.

- Det, som vi ser Irland, Holland, Luxembourg og Malta gøre, er tegn på en mangel på solidaritet med resten af Europas økonomi, siger han.

Kansleren siger ikke direkte, at Facebook og Google kommer til at betale mere i skat, men han understreger, at selskaberne har meget betydelige salg i Østrig.

Kern anslår det til over 100 millioner euro - svarende til omkring 750 millioner kroner.