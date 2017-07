Kaniner flygter fra truende vandmasser på ryggen af får

Flere kaniner undslap truende vandmasser ved at ride i sikkerhed på ryggen af får, fortæller Ferg Horne.

To umage dyrearter fandt forleden sammen i nøden, da dele af New Zealand var ramt af storm og voldsom regn.

Den 64-årige landmand har drevet et landbrug i et halvt århundrede, og han har aldrig set noget lignende.

Han pjaskede igennem styrtregn for at redde naboens 40 får fra oversvømmelser på South Island, da han fik øje på et par sorte får langt borte.

Men naboen har ingen sorte får. Da han kom nærmere, kunne han se, at det var kaniner, som sad på fårenes hoveder.

To kaniner klyngede sig til et får, og en tredje kanin sad på et andet får.

- Jeg kunne slet ikke tro det, siger Horne.

Landmanden fik den tanke, at når han kunne tvivle, kunne andre også tvivle på hans beretning om det utrolige syn.

Så han hev sin smartphone frem i den silende regn.

- Det er en Samsung. Eller en smartphone. Eller hvad du vil kalde den slags. Jeg bander af den hver dag. Jeg er håbløs med teknik, siger Ferg Horne.

Fårene og kaninerne fandt i sikkerhed på en lille forhøjning i landskabet. Her stod de få centimer fra de stigende vandmasser.

Kaninerne var rolige, og de så ud til at være trygge på hovederne af får.

Normalt vil en landmand på New Zealand straks dræbe en kanin, hvis den kommer inden for skydeafstand. Det gør Horne også normalt.

- Men disse kaniner havde udvist så meget vilje, så jeg tænkte, at de fortjente at leve, siger Ferg Horne.

Da Horne efterfølgende forsøgte at flytte fårene til et andet sted, var det ikke med dyrenes gode vilje. Kaninerne faldt af undervejs.