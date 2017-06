Kampvogne og helikoptere slår ring om tyrkisk homo-parade

Lars Aslan er i Istanbul for at bakke op om Priden. Lars Aslan har tyrkiske rødder og kommer tit i området. Alligevel er oplevelsen ud over det sædvanlige, fortæller han:

- Der er kampvogne, pansrede mandskabsvogne, militærhelikoptere og betjente med automatvåben. Vi står på Taksim-pladsen, som er Istanbuls udgave af Rådhuspladsen. På alle sidegader er der spærret af, så man ikke kan komme væk.

- Jeg synes alligevel, jeg har oplevet en del, men det er meget overvældende, dette her, siger Lars Aslan fra Istanbul.

Lørdag valgte myndighederne at forbyde Priden, da der er frygt for optøjer, efter højreorienterede grupper har truet med angreb på optoget.

Der er undtagelsestilstand i Tyrkiet. Den blev indført, da dele af militæret i 2016 forsøgte at tage magten. Det forsøg blev knust i løbet af få timer.

Undtagelsestilstanden giver politiet ekstra beføjelser. Blandt andet kan optog forbydes, hvis de vurderes at udgøre en risiko.

- Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Vi er ganske mange europæiske politikere og journalister. Så vi håber, at de går mere gelinde til værks.

- Men det er klart, at vi frygter, at det kan blive slemt. Vi har jo set, hvordan Erdogans bodyguards tævede løs på almindelige mennesker i New York, siger Lars Aslan.

Han fortæller, at den store militære tilstedeværelse skaber begyndende utryghed blandt Pride-deltagerne.

- Man kan godt mærke, at det er et meget, meget voldsom syn, som gør nogle utrygge. Men der er også en stålsat vilje til at gennemføre dette her, siger Lars Aslan.

Han deltager for at sætte fokus på homoseksuelles rettigheder og vilkår i landet.

- Der har været Pride i Istanbul i 25 år, men nu er det ved at gå den forkerte vej. Det er blandt andet derfor, jeg er hernede.

- Jeg vil gerne sætte fokus på, at homoseksuelle i den grad er under pres i Tyrkiet, siger han.