Kampe optrappet mellem kurdere og tyrkere i Syrien

Kurdiske militsgrupper i Syrien åbnede torsdag ild mod det tyrkiske militær, som besvarede ilden under en omfattende aktion, siger talsmænd for det tyrkiske militær til Reuters.

Overvågningsgruppen Syriens Observatorium for Menneskerettigheder siger, at granater fra det tyrkiske militær dræbte mindst seks medlemmer af de kurdiske sikkerhedsstyrker i det nordvestlige Syrien.

De kurdiske myndigheder siger i en erklæring, at angrebet var en provokation fra den tyrkiske hærs side og havde til formål at udvikle en optrappet militær konflikt mellem parterne.

- Vi vil svare igen med passende midler, hvis denne form for angreb fortsætter, hedder det i den kurdiske erklæring.

Tyrkiet kæmper både mod kurdere inden for dets egne grænser og i Syrien og i Irak. De tyrkiske ledere siger, at YPG-militsen i Syrien, som er en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat, er en forlængelse af den forbudte militante bevægelse Kurdistans Arbejderparti, PKK.

PKK har i årtier ført en voldelig kamp for selvstyre eller uafhængighed i det sydøstlige Tyrkiet. Flere end 40.000 mennesker er blevet dræbt, siden PKK greb til våben i 1984.

USA frygter, at konflikter mellem Tyrkiet og kurdiske militser i Syrien kan undergrave den overordnede strategi for Syrien, og amerikanerne presser på for at få parterne til at koncentrere sig om at nedkæmpe Islamisk Stat.

Tyrkiet beskylder de kurdiske milits for at stå bag "etniske udrensninger."