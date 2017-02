Kæderygende præsident indfører rygeforbud på tjekkiske barer

Fra 31. maj bliver det ulovligt at ryge på barer og caféer i et af Europas sidste tilflugtslande for rygere.

Tjekkiet har længe haft status som et af Europas sidste fristeder for tobaksrygere. Men nu har kæderyger og præsident Milos Zeman underskrevet en lov, som ændrer på det.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge flere internationale medier.

Zeman underskrev lovforslaget tirsdag, efter at det var blevet godkendt af begge kamre i parlamentet.

Loven forbyder samtidig biografer, koncertsteder, udstillingshaller og indendørs sportshaller at have separate rum for rygere.

Loven træder i kraft 31. maj, der af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er blevet udnævnt til international røgfri dag.

I modsætning til det meste af Europa er tjekkerne forblevet tolerante over for rygning. Som det er i dag, er det op til den enkelte bar- eller restaurantejer selv at beslutte, om vedkommende vil tillade eller forbyde rygning.

Tjekkiets præsident, 72-årige Milos Zeman, er blandt andet kendt for sin forkærlighed for cigaretter og alkohol.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har han også tidligere været kendt for at tilbyde journalister en dram eller to under interviews.

Han kan samtidig godt lide at påpege, at Adolf Hitler var en afholdsmand og tabte Anden Verdenskrig, mens Winston Churchill drak og vandt.

I Danmark trådte loven om røgfri miljøer i kraft 15. august 2007.

Den indebærer blandt andet rygeforbud på indendørs arbejdspladser og et generelt rygeforbud i indendørs lokaliteter, hvor offentligheden har adgang.

Arbejdsgivere eller restauratører kan straffes med en bøde ved overtrædelse af loven. Første gang en bøde på 2000 kroner, anden gang 5000 kroner og tredje gang 10.000 kroner.

Udskænkningssteder med et serveringsareal på under 40 kvadratmeter er dog undtaget.