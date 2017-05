Justitsminister omgør Obama-kurs og kræver hårdere straffe

Trumps justitsminister, Jeff Sessions, har således sendt et notat til landets 94 offentlige anklagere. Her bliver de bedt om at rulle tiltag fra Obamas justitsminister, Eric Holder, tilbage.

Mens tidligere præsident Barack Obama forsøgte at få færre personer bag tremmer i USA, lægger præsident Donald Trump op til en helt modsat linje.

Det skriver tv-stationen Fox News på sin hjemmeside.

Det skal for eksempel være slut med mildere straffe for narkokriminalitet. I stedet skal anklagerne gå efter de hårdeste straffe. Samtidig skal der genindføres minimumsstraf.

Embedsmænd i justitsministeriet siger til Fox News, at de nye retningslinjer er en modsat kurs i forhold til Holders politik.

Dokumentet har allerede fået tilnavnet "Sessions-notatet". Her lyder det, at anklagerne skal "rejse tiltale ved og forfølge de mest alvorlige og let beviselige forbrydelser".

Notatet kræver samtidig, at minimumsstraffe igen finder vej til retssystemet. Det ventes at øge antallet af retssager og indsatte i fængslerne.

Eric Holder stod i spidsen for "Smart om Crime"-politikken. Den havde fokus på ikke at spærre folk inde for ikkevoldelig kriminalitet.