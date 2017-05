Jury-formand vil kun give priser til biograffilm

Den spanske filminstruktør Pedro Almodóvar, der leder juryen, advarer den amerikanske streamingtjeneste om, at filmen, som vinder førsteprisen i Cannes, skal vises i biografer.

I et slag mod Netflix siger chefen for juryen i Cannes, at kun film, der har været vist i biograferne, kan vinde ved filmfestivalen.

Netflix har afvist at vise to af dets film, som er med i konkurrencen om Guldpalmen, i franske biografer, fordi meget stramme regler på området ville indebære, at filmene ikke kunne vises online før om tre år.

Almodovar, der onsdag holdt pressemøde i Cannes, siger, at det ville være "et kæmpemæssigt paradoks, hvis Guldpalmen går til en film, som ikke kan ses i biograferne.

Netflix har nægtet at vise dets to nominerede film "Okja" og "The Meyrowitz Stories" i de franske biografer.

Biograferne har protesteret voldsomt.

Biograferne er i deres gode ret til at protestere mod Netflix, siger festivalens direktør.

- Cannes er en filmfestival for biograffilm, og vi vil gerne have, at alle film i Cannes kan ses i biograferne, siger festivaldirektør Thierry Fremaux.

Han mener, at Netflix har truffet en beslutning, som virksomheden kender konsekvensen af.

- Netflix besluttede at vælge internettet først, og det har franske biografer protesteret mod. De har ret, fordi film først og fremmest er beregnet for biografen.

Netflix' administrerende direktør, Reed Hastings, skriver på sin Facebook-side, at den etablerede filmbranche har rottet sig sammen mod Netflix.

- "Okja" er en fantastisk film, som biografkæder vil forhindre i at deltage i konkurrencen ved filmfestivalen i Cannes, skriver Hastings.

Den franske filmfestival løber af stablen fra 17. til 28. maj og kan i år fejre 70-års jubilæum.