Juncker ser kun én topchef for EU-systemet fremover

Han holder talen foran EU-parlamentarikerne i Strasbourg.

- Europa vil være nemmere at forstå, hvis en kaptajn står ved roret.

- At have en enkelt præsident vil bedre afspejle den sande natur af vores Europæiske Union som en union af lande og en union af borgere, siger han.

Han ser gerne, at de politiske partier i medlemslandene starter deres valgkampagner til EU-Parlamentet tidligere, så de får gennemslagskraft i hele Europa og ikke kun de enkelte lande.

Desuden foreslår han, at EU fremover får en økonomiminister, som kan træde ind, når et medlemsland er i økonomiske problemer og har brug for at gennemføre økonomiske reformer.

Han foreslår nye retningslinjer, så afgående kommissærer fremover kan være kandidater i parlamentsvalget under samme betingelser som andre.

Han afviser til gengæld den franske præsident Emmanuel Macrons ønsker om en eurominister og et særligt Euro-parlament ved siden af EU-Parlamentet.

- Vi har brug for en europæisk minister for økonomi og finans. En minister, som skal fremme strukturelle reformer i vores medlemslande og træde ind, hver gang et medlemsland står over for en fundamental krise eller recession.

- Ministeren skal stå til ansvar for Europa-Parlamentet. Vi har ikke brug for parallelle strukturer. Vi har ikke brug for et Euro-parlament, siger Juncker.

Juncker mener ikke, at der er behov for at oprette en ny stilling. Han foreslår at udvide stillingen for den nuværende kommissær for økonomiske og finansielle anliggender, Pierre Moscovicis.