Juncker kræver plads til flygtninge: Nej til fort Europa

- I modsætning til, hvad nogen siger, så er Europa ikke et fort. Og Europa må aldrig blive et fort.

- Europa er og må forblive solidaritetens kontinent, hvor de, der flygter fra forfølgelse, kan søge tilflugt, siger Jean-Claude Juncker i talen, der blev holdt i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Her fastslår Juncker, at kommissionen inden udgangen af september til gengæld vil fremsætte nye forslag med vægt på hjemsendelser af irregulære migranter.

- Folk, der ikke har ret til at blive i Europa, skal sendes tilbage til deres oprindelseslande. I dag er det kun 36 procent, der sendes tilbage, så vi skal øge vores indsats markant.

- Det er den eneste måde, vi kan være solidariske med flygtninge, som har reelt behov for beskyttelse, siger Juncker.

Forslaget om flere hjemsendelser vil sikkert møde modstand fra afrikanske lande. Men det skal forsødes ved at EU-landene giver flere penge til Afrika og åbner legale veje for migration, fastslår Juncker.

Medlemslandene har via EU-budgettet bidraget med 2,7 milliarder euro til en særlig EU-Afrika fond. Men derudover har medlemslande på egen hånd ifølge Juncker "kun bidraget med 150 millioner euro".

- Fonden er ved at løbe tør for penge, og vi ved, hvor farligt det er. I 2015 tog mange migranter mod Europa, da FN's World Food Programme løb tør for penge, siger Juncker, der derfor opfordrer medlemslandene til at sende flere penge fra de nationale budgetter til fonden.

Samtidig vil kommissionen foreslå veje til legal migration. Det har stor interesse for flere afrikanske lande, som får mange penge hjem via personer, der har fået fodfæste i EU-lande og sender bidrag hjem til deres familie.

- Legal migration er en nødvendighed for Europa, fordi vi er et aldrende kontinent. Derfor har EU-Kommissionen foreslået at gøre det lettere for faglærte migranter at komme til Europa via et såkaldt blue card, siger Jean-Claude Juncker.

I forhold til uønsket migration er der dog allerede sket fremskridt:

- Vi beskytter vores ydre grænser på mere effektiv vis, siger Juncker og tilføjer:

- Vi har dæmpet antallet af irregulære migranter, som er genstand for stor bekymring i medlemslandene. Vi har reduceret antallet med 97 procent i den østlige del af Middelhavet som følge af aftalen med Tyrkiet.

- Vi har set et fald på 81 procent i antallet af ankomne i august via den central Middelhavsrute sammenlignet med samme måned sidste år.