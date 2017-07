Juncker fortryder ordvalg om latterligt EU-Parlament

Men i morgendagens klare lys er han stadig en ven af parlamentet, fortæller kommissionens talsmand på et pressemøde onsdag.

- Nogle gange, når man er venner, er man nødt til at sige noget, der ikke er særlig nemt at høre. Men det er derfor, du har venner. Det er det, venner er til for.

Tirsdag morgen sendte Jean-Claude Juncker ellers en svada mod EU-Parlamentet, da han var inviteret for at deltage i en redegørende debat for det maltesiske EU-formandskab.

Kun godt 30 medlemmer af EU-Parlamentet var til stede i salen, og det fik Juncker til stille sig op og kalde parlamentet for både "useriøst" og "latterligt".

En kritik der blev ilde modtaget hos EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, der flere gange bad Juncker om at holde inde og bruge en anden tone.

Selv om Juncker ifølge talsmanden fortsat er en ven af parlamentet, har Juncker og Tajani efterfølgende haft en snak.

Juncker har også talt om episoden ved det ugentlige møde mellem kommissærerne, lyder det fra talsmanden.

Her har det lydt, at Juncker "fortryder sit ordvalg".

Under Junckers haglbyge mod parlamentet tirsdag, udtalte han også, at han aldrig mere har tænkt sig at deltage i sådanne møder i parlamentet.

Men heller ikke den del af ordstrømmen, er Juncker tilsyneladende helt stolt over.

- Han har indtil nu deltaget i 67 plenardebatter, og han vil fortsætte med at deltage i sådanne debatter, så ofte han kan, siger talsmanden.

Talsmanden fortæller også, at Juncker fastholder sit budskab om et for ringe fremmøde hos parlamentarikerne, selv om ordvalget burde have været anderledes.

- Juncker vil gerne have, at situationen forbedres, og han foreslår, at det er noget, man tænker på i parlamentet, siger han.

Den holdning skulle Tajani dele, og der vil nu gå en "refleksionsproces" i gang lyder det fra talsmanden.

Kommissionen vil dog ikke kommentere hele debatten om, hvorvidt det er rimeligt, at EU-Parlamentet både ligger i Strasbourg og Bruxelles.

Det rejsekaos, det medfører, er ellers en del af forklaringen på flere udeblevne parlamentarikere.