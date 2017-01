Juncker: Fredsforhandlinger er sidste chance for Cypern

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der torsdag flyver til Genève for at deltage i de afgørende fredsforhandlinger om øens fremtid.

Nu er det sidste chance for at genforene Cypern, der er splittet i en græsk og en tyrkisk cypriotisk del.

- Jeg mener virkelig - uden at overdramatisere, hvad der sker i Genève - at det er den allersidste chance for at se øen blive genskabt på en normal måde, siger Juncker.

Han kalder på forhånd forhandlingerne i Genève for "risikable".

Men Juncker har ikke været i tvivl om, at han skulle tage til Genève for at hjælpe med at bygge bro mellem parterne.

- Når det handler om fred, må man springe om bord på flyet, siger Juncker.

- Når det handler om fred, så er det dem, der ikke løber nogen risiko, der løber den største risiko, siger han.

Hans udtalelser falder på et pressemøde i Valletta, hvor EU-Kommissionen besøger det nye maltesiske EU-formandskab.

FN's Cypern-udsending, nordmanden Espen Barth Eide, siger onsdag, at fredsforhandlingerne i Genève "er på sporet".

- Der er stadig arbejde at gøre, tilføjer han på en briefing i Genève ifølge Reuters.

Cypern har været delt, siden soldater fra Tyrkiet rykkede ind på den nordlige del af øen i 1974.

Det skete som reaktion på et græsk-cypriotisk kupforsøg med henblik på at gøre øen til en del af Grækenland.

Den tyrkisk-cypriotiske del i nord fylder en tredjedel af øen og er den fattigste del af det splittede land.

Cypern blev formelt medlem af EU i 2004, men EU-reglerne er suspenderet for den tyrkiske del af øen.

EU og FN forventede oprindelig, at en aftale om genforening af Cypern ville være på plads før optagelsen i EU.

Men den daværende græsk-cypriotiske regering undsagde den aftale, den selv havde været med til at forhandle.

Ved en folkeafstemning umiddelbart før optagelsen i EU sagde den græsk-cypriotiske befolkning derefter nej til genforeningen.

Det skabte vrede i EU, hvor den daværende udvidelseskommissær, Günther Verheugen, sagde, at han var blevet "snydt af Cyperns regering".