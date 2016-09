Juncker: EU skal gøre kløften mellem Øst og Vest mindre

Det næste år er afgørende for et EU i en eksistentiel krise, siger kommissionsformanden i sin årlige tale.

Det er et år siden, han sidst stod der. Dengang slog han fast, at EU's tilstand ikke var god. Onsdag gentager han budskabet.

- Efter et år gælder det samme, selv om vi har gjort fremskridt, siger Juncker fra talerstolen i EU-Parlamentet i Strasbourg.

- EU er ikke i topform, tilføjer kommissionsformanden, der taler om en union i en eksistentiel krise.

En del af krisen bunder ifølge Juncker i, at europæerne har glemt, hvad det vil sige at være europæer.

- Mange har glemt, hvad det betyder at være europæer - hvorfor vi skal samarbejde, hvorfor vi skal være solidariske, siger han.

En anden udfordring for samarbejdet er splittelsen mellem de østlige og de vestlige EU-lande, der har forskellige problemer og forskellige prioriteter.

- De næste 12 måneder er afgørende for Europa, hvis vi skal overvinde den kløft, der er kommet mellem Øst og Vest i de seneste måneder, sige Juncker.

Og hvad er det så, der binder europæerne sammen på tværs af landegrænser, religioner og kulturer? Solidaritet, lyder Junckers svar.

- Solidaritet optræder 16 gange i traktaterne. EU er solidaritet.

- Solidaritet kommer fra hjertet. Solidaritet kan ikke fremtvinges, siger Jean-Claude Juncker og kritiserer i samme åndedrag de mange medlemslande, der ikke tager deres del af ansvaret i den store flygtninge- og migrantkrise.

Siden han sidst stod på talerstolen i EU-Parlamentet, er flygtningekrisen brudt ud i lys lue, EU-skepticismen vokser frem, og briterne har stemt for at for forlade unionen.

Hvad angår det sidste stiller kommissionsformanden sig selv et spørgsmål, som han selv giver svaret på:

- Er brexit begyndelsen på en opløsningsproces for EU?

- Vi respekterer og beklager den britiske beslutning, men den europæiske union er på ingen måde truet.

Fredag mødes EU's 27 stats- og regeringschefer i Bratislava til et uformelt topmøde uden Storbritannien. Her skal lederne lægge kursen for, hvordan et EU uden briterne skal se ud.