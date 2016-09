Formand for EU-Kommisionen Jean-Claude Juncker varsler en stor reform af området for telekommunikation. Det skal sikre 5g-netværk og gratis offentligt internet i europæiske hovedstæder i 2025.

Juncker: Alle EU-hovedstæder skal have gratis internet

Det vil EU-Kommissionen fremsætte forslag om, fastslår kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin årlige state of the union-tale.

- Digitalisering skal komme alle til gode, uanset hvor man bor, og hvor meget man tjener.

- Derfor foreslår kommissionen, at vi udbreder 5g-netværket over hele EU inden 2025. Det har potentiale til at skabe to millioner arbejdspladser yderligere i EU.

- Vi foreslår, at alle hovedstæder i Europa skal udstyres med fri trådløs internetadgang, så alle kan tage del i det offentlige liv inden 2020, siger Jean-Claude Juncker.

Med forslaget forsøger Juncker formentlig også at imødegå kritikken af kommissionens roaming-forslag. Kommissionen spillede i begyndelsen af september overraskende ud med et forslag om fri roaming i 90 dage om året.

Det betyder, at teleselskaberne skal tilbyde deres kunder at bruge deres mobiler uden ekstra afgifter i andre EU-lande i mindst 90 dage om året.

Men efter hård kritik fra blandt andre forbrugerorganisationer og politikere, der vil have EU-Kommissionen til at gå videre end det, trak Juncker forslaget tilbage.

Og under sin tale onsdag lover han, at kommissionen i næste uge vil fremsætte et nyt forslag for fri roaming på tværs af EU's landegrænser.

Kommissionsformanden understreger samtidig i talen, at muligheden for at forbinde europæerne via digitalisering vil være et særligt fokusområde i de kommende år.

- Den digitale økonomi og den digitale kommunikation breder sig i alle dele af vores liv. Alt, hvad det kræver, er, at man har adgang til højhastighedsnet.

- Vi er nødt til at være forbundet til internettet. Det har vores økonomi brug for, og det har mennesker i Europa brug for, siger Jean-Claude Juncker.

Derfor er Europa "nødt til at investere i digitalisering nu", betoner han:

- Vi ønsker at skabe en ny økonomisk ramme, som gør investorerne i stand til at investere i digitalisering. Man skal kunne planlægge sine investeringer i Europa i 20 år frem.

- Hvis europæerne investerer i nye netværk og nye tjenester, så er det i hvert fald 1,3 millioner nye job, der kan skabes over det næste årti, siger Juncker.