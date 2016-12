Julefreden brudt af flere bomber i Filippinerne

33 mennesker er såret efter to bombeangreb. Det sker få dage efter, at en bombe sårede 13 juleaften.

Derudover har politiet fundet endnu en bombe i området, der ligger 620 kilometer syd for hovedstaden Manila, oplyser byens borgmester, Albert Villahermosa.

En time efter den første eksplosion gik endnu en bombe af. Denne gang var det på en hovedvej på øen Mindanao. Her kom seks personer til skade.

Bomberne kommer i kølvandet på et bombeangreb juleaften. Her blev en kirke bombet, og 13 mennesker kom til skade.

Politiet siger, at det er for tidligt at konkludere, at de to bombeangreb onsdag er koordinerede. De har endnu ikke noget motiv til bombeangrebet.

Mindanao har været ramt af bombeangreb og andre uroligheder begået af muslimske ekstremister, der ser regionen som deres. Det har ført til konfrontationer med den kristne styreform på øen.

I det dødeligste angreb i år omkom 15 personer. Det skete ved en eksplosion i den Filippinske præsident Rodrigo Dutertes hjemby Davao i september. Byen ligger også på øen Mindanao.