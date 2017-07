Judomester står til at blive Mongoliets næste præsident

Imens står rivalen parlamentsformand Mieygombo Enkhbold fra det socialdemokratiske Mongolske Folkeparti (MPP) til at sikre sig 41,2 procent.

Enkhbold er hesteopdrætter og tidligere ordfører for sit parti i hovedstaden Ulan Bator. Han opfattes af mange som systemets mand.

Mongoliet har længe været betragtet som en oase af demokratisk stabilitet, siden det kommunistiske styre i landet kollapsede for snart 30 år siden.

Men de senere år har små revner vist sig. Blandt andet har Mongoliet været ramt af en økonomisk krise og beskyldninger om korruption blandt den herskende klasse.

I dag har Mongoliet en gæld på 149 milliarder kroner.

I 2016 voksede Mongoliets økonomi med bare 1 procent. Det er noget lavere end i 2011, hvor væksten lå på 17,5 procent, og landets økonomi var den hurtigst voksende i hele verden.

Den siddende regering fra MPP forhandlede tidligere på året en milliard-redningspakke på plads med Den Internationale Valutafond (IMF).

Men store dele af befolkningen er ifølge nyhedsbureauet dpa meget kritiske over for de medfølgende sparekrav.

Battulga, der altså står til at vinde, har ført kampagne under sloganet "Mongoliet først".

Erhvervsmanden har dermed efterlignet en anden leders protektionistisk motto, nemlig USA's præsident, Donald Trump.

Med løftet om at være "en patriotisk præsident", som vil søge et ligeværdigt samarbejde med nabolande, har Battulga tilsyneladende ført en succesfuld kampagne.

Sent fredag sagde han, at under hans lederskab vil udenlandske investeringer og teknologi blive budt velkommen i Mongoliet - men at han vil kæmpe for, at mongolerne kommer til at nyde godt af investeringerne.

- Det, som det regerende parti siger og har sendt negative beskeder om unger valgkampen, er, at hvis denne Battulga-person kommer til magten, vil udenlandske investeringer (i Mongoliet, red.) stoppe.

- Jeg vil støtte udenlandske investeringer, men det skal være en win-win-situation for alle. Det er ligegyldigt, om det er Kina eller Rusland eller andre lande, tilføjer Battulga.

De mongolske vælgere skulle lørdag for første gang nogensinde stemme i to runder ved et præsidentvalg.

Det stod klart, efter at ingen af kandidaterne fik det nødvendige antal stemmer for at vinde første valgrunde 26. juni.

Flere end 1,2 millioner har stemt i valget, der er det syvende i landets historie. Dermed når valgdeltagelsen op på 60,5 procent, skriver dpa.