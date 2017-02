Artiklen: Journalist: Hårde kampe mod IS venter irakiske styrker i Mosul

Journalist: Hårde kampe mod IS venter irakiske styrker i Mosul

Irakiske styrker får svært ved at genvinde kontrol fra IS i den vestlige del af Mosul, vurderer journalist.

Der venter de irakiske styrker et vanskeligt slag, når de vil forsøge at genvinde kontrollen fra Islamisk Stat (IS) i den vestlige del af storbyen Mosul.

Han peger på, at der bor mange civile i Mosul, og at man ikke ved, hvordan IS vil bruge de civile.

- Hvis de bruger dem som skjolde, så forsinker det en militæroffensiv.

- Derudover skal man være meget påpasselig, når der er så mange civile, og man vil vente mere på efterretninger for ikke at ramme de civile, siger han.

Ifølge Deniz Serinci venter der også en udfordring i forhold til byens smalle gader, som gør det svært at køre med kampvogne og fuldstændig umuligt at vende dem.

- Det gør det meget svært at befri det vestlige Mosul. Og man ved, at IS formentlig har gemt deres bedste våben og krigere til Vestmosul, siger han.

Han tilføjer dog, at Islamisk Stat står i en svagere position, efter at de irakiske styrker i januar meddelte, at de har generobret den østlige del af Mosul fra Islamisk Stat.

- Og så har Islamisk Stat mistet det universitet, der fungerede som et militært hovedkvarter for dem i Mosul, tilføjer han.

Hvis de irakiske styrker får genvundet kontrollen fra Islamisk Stat, så afhænger områdets fremtid meget af den politiske situation i Irak og Syrien.

- For at udrydde Islamisk Stat fuldstændig er man nødt til at fjerne deres eksistensgrundlag. Det vil sige, at man skal finde en politisk løsning i Irak om en magtdeling mellem sunnimuslimer og shiamuslimer, siger han.

Men det vil ifølge Deniz Serinci tage tid for den irakiske hær at generobre kontrollen fra Islamisk Stat.

- Og selv om Islamisk Stat bliver nedkæmpet, så kan de genopstå, siger han.