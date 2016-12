Jordan byder lørdag FN's resolution om et stop for israelske bosættelser velkommen og kalder det for et "historisk" skridt, som kan bane vej for en to statsløsning.

Jordan kalder FN-resolution om Israel for historisk

Jordan byder lørdag FN's resolution om et stop for israelske bosættelser velkommen. Landets informationsminister kalder det for et "historisk" skridt, som kan bane vej for en tostatsløsning.

14 af Sikkerhedsrådets 15 medlemslande stemte fredag for resolutionen fredag. USA afholdt sig fra at stemme. Det skete, til trods for at Israel og den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, forsøgte at få blokeret for teksten.