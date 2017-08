Jordan afskaffer strafrabat for voldtægter ved ægteskab

Men for nogle kommer det ventede tiltag for sent.

En 49-årig mor fortæller om sin dengang kun 13-årig pige, som blev voldtaget, hvorpå hun blev gift med sin overfaldsmand.

Teenagepigen blev tvunget til at gifte sig for at slippe for "beskyttende" forvaring.

Overfaldsmanden afsonede ikke en eneste dag.

- I dag er jeg meget glad for, at denne lov er afskaffet. Men det knuser også mit hjerte. Hvor blev retfærdigheden over for min datter af, siger moren.

Aktivister i landet har i årsvis kæmpet for at få afskaffet loven.

I Jordan betragtes det som skamfuldt at have et voldtægtsoffer i familien. Den skam kan mildnes med et ægteskab.