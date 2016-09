Angelina Jolie bekræfter via sin advokat i en udtalelse, at hun vil skilles fra Brad Pitt, og hun vil have forældremyndigheden over parrets seks børn. Det skriver netmediet TMZ.

Jolie vil skilles fra Pitt og have de seks børn med sig

Via sin advokat bekræfter Angelina Jolie, at hun har indlevet skilsmissedokumenter 15. september.

Jolie bekræfter via sin advokat i en udtalelse, at hun vil skilles fra skuespilleren. Hun har krævet forældremyndigheden over parrets seks børn, skriver netmediet TMZ.

Skuespillerparret Angelina Jolie og Brad Pitt skal skilles. Det er blot to år siden, at de blev gift, men de har været sammen siden 2004.

- Beslutningen er taget af hensyn til familiens velbefindende. Hun vil ikke kommentere beslutningen, og hun beder om, at man vil respektere privatlivets fred i denne stund, siger advokat Robert Offer ifølge nyhedsbureauet Reuters.

TMZ skriver, at Jolie med skilsmissebegæringen har henvist til uoverensstemmelser og uforsonlighed mellem de to.

Amerikanske medier og i særdeleshed Hollywood-medier spekulerer i, at der er en meget konkret årsag til skilsmissen. Et sidespring.

I forbindelse med optagelserne til filmen "Allied" har Brad Pitt ifølge sladdermedier været lidt for tæt på skuespilleren Marion Cotillard.

- Hun (Jolie, red.) har hyret en privatdetektiv, fordi hun følte, at han fjollede rundt med hende (Cotillard, red.) under optagelserne. Det viste sig, at det gjorde han faktisk, siger en kilde til The New Post ifølge Page Six.

Angelina Jolie skulle ifølge TMZ have indleveret skilsmissedokumenterne 15. september.

Parret har været et af de mest celebre ikke bare i Hollywood og USA, men over hele kloden.

De blev gift i Frankrig i august 2014. Tre af deres seks børn er adopteret.

Begge skuespillere har spillet med i en perlerække af film. De spiller blandt andet sammen i filmen "By the sea" fra 2015. Den handler om et par, der midt i en krise forsøger at finde hinanden igen på et hotel i Frankrig.

Angelina Jolie er i dag i vid udstrækning kendt for sit humanitære arbejde. Hun er blandt andet kendisambassadør for FN's Flygtningehøjkommissariat.

Hun er også aktiv i kampen mod kræft. Hun har selv fået fjernet begge bryster, æggestokkene og æggelederen for at undgå, at hun skulle lide samme skæbne som sin mor og bedstemor. De døde begge af en meget aggressiv kræfttype.

Jolie har flere ægteskaber bag sig. Hun har både været gift med Jonny Lee Miller og Billy Bob Thornton - begge skuespillere.

Pitt har tidligere dannet par med skuespilleren Jennifer Aniston.