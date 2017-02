Den amerikanske senator John McCain, der her får en T-shirt af en ukrainsk journalist på en sikkerhedskonference i München i denne weekend, advarer om, at undertrykkelse af en fri presse er det første diktatorer foretager sig. Udtalelsen kommer efter præsident Donalds Trumps seneste udfald mod pressen.

John McCain: Det første diktatorer lukker er pressen

McCain, som er republikaner fra Arizona, er en fremtrædende kritiker af Trump. Han kritiserer præsidenten for udtalelser om, at "medierne er en fjende af den amerikanske befolkning".

- Den internationale orden, som blev opbygget efter Anden Verdenskrig, var til dels baseret på den frie presse, siger McCain i et interview med den amerikanske tv-station NBC.

- Jeg hader pressen. Især hader jeg dig, siger McCain til intervieweren Chuck Todd på en international sikkerhedskonference i München. Men han tilføjer hurtigt:

- Men det er en kendsgerning, at vi har brug for Jer. Vi har brug for en fri presse, Det er nødvendigt. Det har vital betydning, siger McCain.

- Hvis man vil bevare demokratiet, og det siger jeg i fuldt alvor, så er man nødt til at have en fri presse og tit også en presse, som er fjendtlig eller stærkt kritisk indstillet, siger han.

McCain siger videre, at "uden dette, så frygter jeg, at vi med tiden vil miste meget af vores individuelle frihed".

- Det er sådan diktatorer begynder, siger han og understreger:

- De begynder med at undertrykke pressen. Det er med andre ord en konsolidering af deres magt. Når man ser tilbage gennem historien, er det første, som diktatorer foretager sig, at lukke pressen.

- Jeg siger ikke, at præsident Trump forsøger at være en diktator, Jeg siger blot, at vi er nødt til at lære af historien.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, betoner også betydningen af en fri presse.

- jeg har stor respekt for journalister. Vi har altid fået gode resultater - i det mindste i Tyskland - ved at sætte gensidig respekt højt, hedder det i en udtalelse fra kansleren lørdag.