Jihadister stormer filippinsk fængsel og befrier fanger

Vagterne blev tvunget til at aflevere deres våben, hvorefter de otte indsatte slap af sted. 15 andre indespærrede udnyttede chancen til at afkorte deres ophold i fængslet.

De otte militante blev anholdt for en uge siden, efter at en hjemmelavet bombe var blevet fundet i en varebil under en sikkerhedskontrol. De tilhører en forholdsvis ny radikal bevægelse.

Maute-gruppen, som den kalder sig, har svoret troskab over for Islamisk Stat (IS). Gruppen anvender samme sorte flag, som IS markerer sig med i Syrien og Irak.

Gruppen har fra sin base i provinsen Lanao del Sur i den sydlige del af Filippinerne markeret sig ved blandt andet at angribe soldater. Tidligere i år blev en soldat og to civile bortført og halshugget.

De to civile blev på samme måde som Islamisk Stats ofre tvunget til at bære orange tøj.

Maute-gruppen er én af flere bevæbnede grupper i den sydlige del af Filippinerne med IS som forbillede.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, forsøger at komme i dialog med flere muslimske oprørsgrupper og indgå fredsaftaler.

Undtagelsen er militante som Maute-folkene og den berygtede Abu Sayyaf-bevægelse. Sidstnævnte har blandt mange andre uhyrligheder halshugget både filippinske og udenlandske gidsler. Duterte har beordret militæret til at udrydde disse grupper.