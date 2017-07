Jihadister bortfører 37 kvinder i Niger og dræber ni andre

Bortførelsen skete søndag aften. Det kom mandag frem, at Boko Haram menes at stå bag. Det bekræftes nu af guvernøren i Diffa, Laouali Mahamane Dan Dano, i et interview med stats-tv.

Jihadister har bortført 37 kvinder i Niger. Ekstremisterne har under angrebet forleden skåret halsen over på ni andre.

Der har hidtil hersket usikkerhed om antallet af gidsler.

Guvernøren fortæller, at kvinderne blev bortført tæt på grænsen til Nigeria, hvor Boko Haram for år tilbage indledte et islamistisk oprør mod styret.

Oprørere fra Boko Haram angreb landsbyen Kabalewa, der ligger tæt ved Diffa. Det er det andet angreb i landsbyen på blot en uge.

Onsdag i sidste uge detonerede to kvinder bombeveste i en flygtningelejr i byen. To blev dræbt, og 11 blev såret.

Flere end 20.000 menes dræbt under Boko Harams forsøg på at tage magten og oprette et islamisk styre i regionen.

Regeringen i Niger har erklæret undtagelsestilstand i Diffa.