Japansk hotel på hjul er sendt ud på sin jomfrurejse

Lørdag har det japanske Mizukaze-luksustog trillet sine første kilometer med passagerer, og det er ikke for sjov, at det bliver kaldt for et "hotel på hjul".

Toget har ifølge The Japan Times blot plads til 34 passagerer fordelt i 16 værelser. En billet for en enkelt nat i et værelse med plads til to koster mellem 250.000 og 1,25 millioner yen. Det svarer til mellem 15.000 og 75.000 kroner.

Hvis man skal have fat i en suite, skal man minimum punge ud med 60.000 kroner.

Priserne synes dog ikke at skræmme. Billetterne til jomfrurejsen blev ifølge lokale medier revet væk på ingen tid.

Toget forlod stationen i Osaka lørdag morgen lokal tid, skriver The Japan Times. Togentusiaster og ansatte hos producenten klappede og jublede, da Mizukaze-toget kørte de første meter på skinnerne.

Toget har et futuristisk ydre, der er blevet beskrevet som en samuraihjelm i avantgardestil. Det indre design byder blandt andet på marmorbelagte indgange.

Mizukaze-toget kører ifølge The Japan Times fra storbyerne Kyoto og Osaka til Shimonoseki mod vest. Det kører retur langs kysten ud til Det Japanske Hav.

Undervejs er der mulighed for at stå af toget og besøge turistattraktioner.

Mizukaze-toget er blot det seneste i en række af japanske tog, der byder på luksus.

I begyndelsen af maj fik et andet tog, Shiki-shima, debut på sporene. Her tilbydes passagererne blandt andet mad fra øverste hylde og muligheden for at kigge på stjerner i togets indbyggede observatorie.