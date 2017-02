Nysgerrige turister ser på Mar-a-Lago, som er Donald Trumps feriecenter i Florida. Den japanske premierminister, Shinzo Abe, skal være gæst på Mar-a-Lago i weekenden. For at undgå spørgsmål om, hvorvidt japanerne betaler Trump for opholdet, har Det Hvide Hus meddelt, at opholdet er Trumps officielle gave til den japanske leder.

Japans leder besøger Trump for at styrke økonomisk samarbejde

Han tilføjer, at han vil vise, at alliancen mellem USA og Japan er urokkelig stærk.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, siger forud for to dages møder med præsident Donald Trump, at han håber, at hans besøg i USA er begyndelsen på et nyt, stærkt økonomisk japansk-amerikansk samarbejde.

Den japanske premierminister og den nye amerikanske præsident skal fredag have drøftelser i Det Hvide Hus. Efter et fælles pressemøde flyver de til Palm Beach, Florida, for at tilbringe weekenden på Trumps feriested Mar-a-Lago.

De kommer til at spille en golf på en eller to af Trumps golfbaner i området.

Abe bliver den udenlandske leder, som den nye amerikanske præsident kommer til at have tilbringe længst tid sammen med, siden han overtog præsidentposten den 20. januar.

En vis usikkerhed har præget optakten til topmødet. Under sin valgkamp kritiserede Trump en traktat, der forpligter USA til at forsvare Japan. Samtidig beskyldte han japanerne for at stjæle amerikanske job.

- Jeg tror, at præsidenten virkelig sætter pris på hans selskab og ikke blot vil lære ham bedre at kende, men han vil også styrke det bilaterale forhold, siger Sean Spicer, talsmanden for Det Hvide Hus.

Trump-administrationen har forsøgt at give de to lederes første møde en god begyndelse, ved at gøre klart at Trump vil erklære sig som modstander af unilaterale erklæringer.

Erklæringerne kan undergrave Japans administration af omstridte øer i Det Østkinesiske Hav.

Japan har længe haft bekymringer over Trumps kampagne for "Amerika Først" og over hans modstand mod frihandelsaftaler.

Abe er kommet til USA med løfter om at hjælpe med at skabe flere amerikanske arbejdspladser og styrke det japanske militær.

Japanerne har signaleret, at de kan skabe 700.000 amerikanske job gennem en række private og offentlige investeringer i infrastruktur - blandt andet højhastighedstog.