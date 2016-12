Artiklen: Japans Abe afstår fra at undskylde angreb på Pearl Harbor

Japans Abe afstår fra at undskylde angreb på Pearl Harbor

Abe er på Hawaii for at markere, at det er 75 år siden, at Japan gennemførte sit berygtede overraskelsesangreb på den amerikanske flådebase, som trak USA ind i Anden Verdenskrig.

Japans premierminister, Shinzo Abe, siger under en mindehøjtidelighed i Pearl Harbor med USA's præsident, Barack Obama, at "vi må aldrig gentage krigens rædsler".

Samtidig kondolerer Abe over for ofrene og de pårørende til de mere end 2400 amerikanere, der blev dræbt i det japanske luftangreb, der fandt sted tidligt om morgenen 7. december 1941.

Det er første gang, at en japansk regeringsleder sammen med en amerikansk præsident besøger Pearl Harbor.

Det symbolladede besøg skal vise, at de to lande for længst har lagt stridighederne bag sig.

Og netop det understreger præsident Obama med en udtalelse om, at "denne historiske gestus viser, hvor stærk forsoningens kraft er".

- En påmindelse om, at selv de dybeste sår kan vige for venskab og varig fred, siger Obama ved ceremonien tirsdag lokal tid med Shinzo Abe ved sin side.

Obama fastslår, at båndene mellem de to lande aldrig har været stærkere end nu.

Ceremonien blev afsluttet med, at Abe og Obama kastede blomsterblade ud i vandet og lagde to grøn- og ferskenfarvede kranse ved det sted, hvor krigsskibet USS Arizona gik til bunds under angrebet.

Det rustne vrag, der er gravplads for flere end 1000 amerikanske flådefolk, kan ses lige under havoverfladen.

Med lukkede øjne stod Obama og Abe i stilhed nogle øjeblikke ved mindesmærket, før de afsluttede besøget.

Inden Shinzo Abe ankom til den amerikanske øgruppe i Stillehavet, havde Japan gjort det klart, at Abe under sit besøg ikke ville undskylde for det japanske angreb.

Ceremonien ved Pearl Harbor finder sted, syv måneder efter at Obama som den første amerikanske præsident besøgte Hiroshima og holdt en tale ved mindesmærket for ofrene for USA's atombombeangreb mod byen i 1945.

Obama undskyldte heller ikke angrebet, der blev beordret af daværende præsident Harry Truman, og som førte til Japans kapitulation og afslutningen på Anden Verdenskrig.

Derimod understregede Obama, hvor svært det kan være at tage de rette beslutninger i krig.