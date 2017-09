Japan og Sydkorea vil se hård FN-reaktion mod Nordkorea

Der er brug for at lægge mere pres på Nordkorea.

Ifølge en erklæring fra præsidentboligen i Sydkorea, Det Blå Hus, vil Abe og Moon presse på, for at FN's Sikkerhedsråd vedtager nye resolutioner mod Nordkorea, når der er hastemøde mandag.

- Begge statsoverhoveder er enige om at arbejde tæt sammen med hinanden og USA. Der er en fælles forståelse for, at der skal indføres kraftfulde sanktioner og lægges pres på Nordkorea, siger talsmand for Det Blå Hus Park Su-hyun.

Shinzo Abe talte søndag med USA's præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin. Her var Nordkorea også på dagsordenen.

Ifølge det japanske udenrigsministerium opfordrede Abe Rusland til at hjælpe FN med at lægge pres på Nordkorea. Rusland er permanent medlem af Sikkerhedsrådet.

Abe og Putin blev enige om, at man fortsætter samtalerne om Nordkorea, når de mødes senere på ugen i Rusland.

Nordkorea gennemførte søndag sin sjette atomtest.

Landet siger selv, at det var en test af en brintbombe.

FN's Sikkerhedsråd har efter atomtesten indkaldt til hastemøde mandag.

Det bliver Sikkerhedsrådets andet hastemøde på under en uge. Det første blev afholdt, efter at Nordkorea affyrede et missil over Japan tirsdag.

Her fordømte Sikkerhedsrådet på det kraftigste affyringen. På samme tid fremsatte rådet krav om, at Nordkorea holder igen med sit missil- og atomprogram.

Det forventes, at Sikkerhedsrådet igen mandag vil fordømme Nordkoreas handlinger. Spørgsmålet er dog, om der er flere sanktioner på vej mod det i forvejen isolerede land.