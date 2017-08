Japan holder evakueringsøvelser efter missiltest

Japan afvikler mandag evakueringsøvelser for at forberede indbyggerne langs Japans nordvestlige kyst på, hvad de skal gøre i tilfælde af et nordkoreansk atomangreb.

I marts holdt Japan også evakueringsøvelser. Det er første gang i over 70 år, at Japan har afholdt sådanne øvelser, hvor man simulerer et atomangreb. Det skriver det britiske medie BBC.