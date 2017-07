Japan: Nordkoreansk missil endte i havet ud for Japan

Nordkorea har affyret et formodet ballistisk missil, som efter alt at dømme er landet i havet ud for Japan.

Abe har indkaldt til et hastemøde for at drøfte sikkerhedssituationen.

En japansk regeringstalsmand siger, at missilet fløj i omkring 45 minutter.

Der er ikke meldinger om nogen ødelæggelser, siger talsmanden, Yoshihide Suga, på et pressemøde.

Han betegner missilaffyringen som helt uacceptabel og en klar overtrædelse af FN's resolutioner på området.

Han tilføjer, at Japan har protesteret over affyringen, og at regeringen i Japan ikke vil tolerere Nordkoreas gentagne provokationer.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, siger ligeledes, at det har registreret affyring af et formodet ballistisk missil fra Nordkorea.

- Vi vurderer situationen og har flere oplysninger snart, siger en talsmand for Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP.

Den særlige zone er et havområde, der begynder 24 sømil (44 kilometer) ud for Japans kyst og fortsætter udadtil.

Havzonen giver et land visse rettigheder op til 200 sømil fra fastlandet. For eksempel med hensyn til at lede efter olie og gas.

Zonen må ikke forveksles med de maritime grænser, som alle kystnationer også har. Denne grænse går op til 12 sømil (22 kilometer, red.) ud fra kysten.

I august sidste år affyrede Nordkorea for første gang et missil direkte ind i Japans eksklusive økonomiske zone.