- Jeg har det godt. Snart er jeg tilbage på arbejde, skriver Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, på Twitter, efter at han er blevet opereret i et blodkar.

Italiens regeringschef melder sig frisk efter akut indgreb

Under europatur fik Paolo Gentiloni, Italiens regeringschef, et ildebefindende og måtte hasteopereres i Rom.

- Tak for hilsnerne og ønskerne om god bedring. Lægerne her er fremragende. Jeg har det godt. Snart er jeg tilbage på arbejde, skriver Paolo Gentiloni på Twitter.

Læger i Rom besluttede, at han skulle opereres straks. Det er overstået, og onsdag aften melder han selv om god form.

Mellem to vigtige udlandsbesøg fik Italiens premierminister tirsdag et ildebefindende.

Lægerne har udført en ballonoperation på den 62-årige premierminister.

Han fik et ildebefindende, efter at han var kommet hjem fra et besøg hos den franske præsident, François Hollande, i Paris.

Gentiloni skal blive på hospitalet i nogle dage, fortalte hans rådgivere, da de tidligere onsdag gav beskeden om hans pludselige indlæggelse.

Premierministeren var undervejs på turné i Europa, efter at han i december overtog posten fra Matteo Renzi.

Renzi trak sig, da italienerne gik imod hans anbefaling ved en folkeafstemning om en forfatningsændring.

Efter sit besøg hos Hollande skulle han være rejst videre til London for at møde premierminister Theresa May. Men det møde er nu udskudt.

En aftale med den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, på fredag er dog ikke pillet ud af kalenderen.

Under mødet med den franske præsident drøftede Gentiloni 60-året for Romtraktaten, som blev vedtaget i 1957. Den er grundstenen i EU-samarbejdet.

I anledning af jubilæet mødes EU's stats- og regeringschefer om nogle måneder til topmøde i Rom.