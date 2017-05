Italiens regering gør børnevacciner obligatoriske

Den italienske regering har fredag vedtaget en ny lov, der gør, at et barn skal have en række vaccinationer for at få lov til at starte i skole.

Den italienske premierminister, Paolo Gentiloni, sagde fredag, at loven gør vacciner, der før blot blev anbefalet, obligatoriske.

Helt konkret skal et barn være vaccineret for 12 forskellige sygdomme, før barnet kan blive skrevet op til offentlig børnepasning og folkeskole, inden det fylder seks år.

Efter barnet er fyldt seks år kan forældrene få bøder, hvis barnet ikke er blevet vaccineret.

Det skyldes, at der er skolepligt, efter man er fyldt seks i Italien.

- Vi sender et meget stærkt signal til befolkningen, siger sundhedsminister Beatrice Lorenzin.

Lorenzin var en af dem, der pressede på for at få ændret lovene omkring vaccinationer.

En af grundene er, at antallet af italienske børn med mæslinger er tredoblet - primært fordi børnene ikke var blevet vaccineret mod det.

Det italienske sundhedsministerium har blandt andet peget på, at forældres frygt for bivirkninger i forbindelse med vaccinationer kan være skyld i, at andelen af toårige, der er blevet vaccineret, er faldet fra 90 procent for få år siden til 85 procent i 2015.

Den nye lov kommer på trods af modstand fra det italienske uddannelsesministerium og oppositionspartiet Fem Stjerne-bevægelsen, der mener, at den nye lov er en gave til medicinalfirmaerne.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at 95 procent af de toårige skal være vaccineret for at undgå sygdomsudbrud.

De 12 sygdomme, de italienske børn skal være vaccineret for, er polio, difteri, stivkrampe, hepatitis B, haemophilus B (hib), meningitis B og C, mæslinger, røde hunde, fåresyge, kighoste og skoldkopper.