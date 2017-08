Italiens parlament godkender patruljer ud for Libyens kyst

Her skal de hjælpe den libyske kystvagt med at begrænse antallet af migranter, der sejler fra det nordafrikanske land med kurs mod Italien.

Med stemmerne 328 for og 113 imod har underhuset i Italiens parlament onsdag stemt for at sende flådefartøjer til Libyen.

En italiensk embedsmand siger til Reuters, at der i første omgang vil blive sendt to skibe til libysk farvand.

Ifølge den italienske forsvarsminister, Roberta Pinotti, skal fartøjerne kun yde teknisk assistance til den libyske kystvagt.

- Den libyske suverænitet vil ikke lide skade. Om noget er vores mål at styrke den libyske suverænitet, siger ministeren ifølge Reuters.

Hun tilføjer, at Italien ikke har nogen intentioner om at indføre en blokade ud for den libyske kyst.

Libyens regering har anmodet Italiens regering om støtte, meddelte regeringen i Rom, da den præsenterede planen i sidste uge.

Forslaget skal også godkendes i det italienske senat senere onsdag, men også her ventes det at blive vedtaget.

Det store antal migranter, der er kommet fra den nordafrikanske kyst til Italien, har sat støvlelandet på en hård prøve.

Mange af de italienske modtagelejre er overfyldte.

Antallet af migranter i Italien har skabt spændinger i forholdet til EU. Den italienske regering mener ikke, at de øvrige EU-lande løfter deres del af byrden.

Men løsningen med at sende krigsskibe til libysk farvand møder kritik fra flere sider.

- De italienske myndigheder har i dag vist, at de betragter det som vigtigere at holde flygtninge og migranter væk fra deres kyster end at beskytte deres liv og velfærd, siger Amnesty Internationals vicedirektør for Europa, Gauri Van Gulik.

- Det er ikke løsningen på den humanitære krise i det centrale middelhav, det er opskriften på flere lidelser.

Hun minder om, at Libyen tilbageholder flygtninge og migranter i centre, hvor der er meget stor risiko for tortur, voldtægt eller endda drab.

- Dagens afstemning kan gøre de italienske myndigheder skyldige i disse rædsler, siger Van Gulik i en pressemeddelelse.