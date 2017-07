Italien vil have adfærdskodeks for redningsbåde ved Libyen

Det er aftalt på et krisemøde søndag aften i Paris. Her deltog indenrigsministre fra Italien, Tyskland og Frankrig sammen med EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos.

Italien vil udarbejde et forslag til adfærdskodeks for de humanitære organisationers skibe, der redder flygtninge og migranter tæt på Libyen.

Ifølge en erklæring fra mødet, der er offentliggjort mandag, skal en ny adfærdskodeks "forbedre koordinationen" med organisationer med redningsskibe i Middelhavet.

Over 83.000 flygtninge og migranter er alene i år ankommet til Italien. Det er en tredjedel mere end i samme periode sidste år.

I ugen op til mødet i Paris ankom alene 11.000.

2169 flygtninge og migranter er døde eller savnede i Middelhavet alene i år.

Den italienske premierminister, Paolo Gentiloni, ønsker mere hjælp fra de andre EU-lande.

- Det er nødvendigt, hvis vi skal undgå, at situationen i Italien bliver uholdbar, siger Gentiloni mandag ifølge Reuters på en FN-konference i Rom.

Erklæringen fra mødet i Paris er uden de store detaljer.

Men det er velkendt, at Italien er voldsomt utilfreds med, at redningsskibene ligger meget tæt på Libyens kyst med store lamper tændt.

Det gør det nemt for menneskesmuglere at sende migranter af sted i gummibåde med kurs mod skibene.

Carmelo Zuccaro, der er chefanklager i den sicilianske havneby Catania, har desuden beskyldt unavngivne redningsskibe for at have kontakt til menneskesmuglere.

Italien truede i sidste uge med at forhindre humanitære skibe, der sejler under udenlandsk flag, i at anløbe italienske havne.

I erklæringen fra mødet i Paris udtrykker de tre ministre og EU-kommissæren solidaritet med Italien. De lover også mere støtte.

Blandt forslagene til at bremse menneskestrømmen over Middelhavet er desuden mere støtte til Libyens kystvagt.

Der skal også mere tryk på hjemsendelser af dem, der nægtes ophold i Europa.

Det skal blandt andet ske ved at bremse visumansøgninger fra lande, der ikke vil tage deres landsmænd retur.

Samtidig vil de forsøge at omfordele så mange asylansøgere som muligt fra Italien til andre EU-lande. Det skal ske inden for den omstridte ordning, der blev vedtaget i 2015.

De vil også undersøge, hvordan kontrollen med grænsen i det sydlige Libyen kan styrkes. Desuden vil de forbedre forholdene for dem, der allerede er nået frem til lejre i Libyen.

EU-Kommissionen skal diskutere situationen tirsdag. På torsdag samles EU's migrationsministre til uformelt møde i Tallinn med krisen øverst på dagsordenen.